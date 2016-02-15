Григорян: «Не собираюсь принимать ситуацию, что у меня в команде есть крыса»

Главный тренер "СКА-Энергии" Александр Григорян прокомментировал ситуацию с вратарем Ренатом Соколовым, которого отчислили из-за подозрений в сдаче матча с "Анжи" 10-го мая 2015-го года.

"Мы никак не отреагировали в "СКА-Энергии" на эту ситуацию. Почему я должен реагировать на все громкие заявления? Пока футболист находится у меня в команде, никому не позволю обвинять его сдаче игры. Прочитал интервью Попова. Могу сказать следующее: если бы у меня в команде футболист сдал игру и я об этом узнал, он бы лещом не отделался. Это я могу сказать точно! Живым бы он из команды не уехал, скажем так. Я бы не посмотрел на наше относительно демократичное время. Ходят легенды о жесткости и принципиальности директора "Тюмени", но почему-то якобы сдавший игру человек уехал от него живой и здоровый. Поэтому я во все эти заявления просто не верю.



Ренат – очень воспитанный парень, профессионал с точки зрения работы. К нему вопросов нет. Он выкладывается на тренировках. Не имея игровой практики, Соколов не опускает рук. Это важно. Вежливый, уравновешенный человек. Видел ли я тот эпизод? Знаете, я на практике сталкивался с другим эпизодом. Мне звонили по поводу вратаря и говорили, что он завалился в одну сторону, а мяч попал случайно ему в ноги. Но я не хочу обсуждать этот бред! Принимать ситуацию, что у меня в команде есть крыса, я не собираюсь. Не могу и не позволю обвинять Рената Соколова, дергать его и обвинять.

Думаю, что он болезненно воспринял эту ситуацию. Когда прочитал интервью, сам подошел к нему и сказал: "Не обращай внимания!" Мне нужны человеческие отношения. У меня нет доказательств, что он сдал игру. Не могу основываться только на словах Попова. Я должен поддержать своего игрока. Я не буду вести себя как клоун и проводить расследование. Я должен вести себя как мужик, как тренер, который обязан защищать своего игрока. Повторю: если бы я заподозрил своего игрока в сдаче, он бы живым и здоровым не уехал! Точка!" - сказал Григорян.