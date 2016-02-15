Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорян: «Не собираюсь принимать ситуацию, что у меня в команде есть крыса»

Григорян: «Не собираюсь принимать ситуацию, что у меня в команде есть крыса»

15 февраля 2016, 18:50

Главный тренер "СКА-Энергии" Александр Григорян прокомментировал ситуацию с вратарем Ренатом Соколовым, которого отчислили из-за подозрений в сдаче матча с "Анжи" 10-го мая 2015-го года.

"Мы никак не отреагировали в "СКА-Энергии" на эту ситуацию. Почему я должен реагировать на все громкие заявления? Пока футболист находится у меня в команде, никому не позволю обвинять его сдаче игры. Прочитал интервью Попова. Могу сказать следующее: если бы у меня в команде футболист сдал игру и я об этом узнал, он бы лещом не отделался. Это я могу сказать точно! Живым бы он из команды не уехал, скажем так. Я бы не посмотрел на наше относительно демократичное время. Ходят легенды о жесткости и принципиальности директора "Тюмени", но почему-то якобы сдавший игру человек уехал от него живой и здоровый. Поэтому я во все эти заявления просто не верю.

Ренат – очень воспитанный парень, профессионал с точки зрения работы. К нему вопросов нет. Он выкладывается на тренировках. Не имея игровой практики, Соколов не опускает рук. Это важно. Вежливый, уравновешенный человек. Видел ли я тот эпизод? Знаете, я на практике сталкивался с другим эпизодом. Мне звонили по поводу вратаря и говорили, что он завалился в одну сторону, а мяч попал случайно ему в ноги. Но я не хочу обсуждать этот бред! Принимать ситуацию, что у меня в команде есть крыса, я не собираюсь. Не могу и не позволю обвинять Рената Соколова, дергать его и обвинять.

Думаю, что он болезненно воспринял эту ситуацию. Когда прочитал интервью, сам подошел к нему и сказал: "Не обращай внимания!" Мне нужны человеческие отношения. У меня нет доказательств, что он сдал игру. Не могу основываться только на словах Попова. Я должен поддержать своего игрока. Я не буду вести себя как клоун и проводить расследование. Я должен вести себя как мужик, как тренер, который обязан защищать своего игрока. Повторю: если бы я заподозрил своего игрока в сдаче, он бы живым и здоровым не уехал! Точка!" - сказал Григорян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия СКА-Хабаровск Соколов Ренат Григорян Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
2
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
3
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
4
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
4
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
4
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
9
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
14
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
5
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
Все новости
Все новости
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
14
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
5
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
2
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
9
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
4
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
11
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
5
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
10
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
12
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
11
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
13
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
1
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
8
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
7
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
35
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+