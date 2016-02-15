Агент Давыдова: «В плане финансов Денис ощутимо потерял»

Агент нападающего "Спартака" Дениса Давыдова Иван Бакулин рассказал о переходе своего клиента в чешскую "Младу Болеслав".

– Денис переходит в "Младу Болеслав" на правах аренды до конца сезона, – сказал Бакулин.

– Была информация, что зарплату клубы будут платить в пропорции 50 на 50.

– Это неправда. Ее футболисту будет выплачивать чешский клуб. В плане финансов Денис потерял, причем довольно ощутимо.

– Кто был инициатором перехода?

– "Спартак" не рассматривал варианта с расставанием с Давыдовым. Но желание Дениса получить игровую практику сыграло свою роль, красно-белые пошли ему навстречу и отпустили его в Чехию. "Млада Болеслав" был одним из вариантов, который выбрал сам нападающий.

– Какие еще варианты были?

– Сейчас уже не имеет смысла называть команды. Могу сказать, что среди них были клубы из российской премьер-лиги.

– "Млада Болеслав" идет на третьем месте в чемпионате. Для Давыдова была важна спортивная составляющая?

– Конечно, это было одним из пунктов, почему Денис выбрал этот вариант. Команда хорошая, молодая, борется за высокие места.

– Когда ждать дебюта?

– Надеюсь, это произойдет в ближайшем туре.

– Когда Давыдов отправится в расположение новой команды?

– В ближайшее время.

– Он уже общался с главным тренером "Млады Болеслав"?

– Тренер знает Дениса, видел его игры. Так что общение им еще предстоит.

– Слова Аленичева о том, что он рассчитывает на форварда в будущем, придают ему уверенности?

– Повторюсь, "Спартак" не хотел отпускать его, рассчитывал на него. Но Денис сам попросил отпустить его для получения игровой практики. После прихода в московский клуб Мельгарехо Давыдов еще раз попросил отпустить его в аренду, и руководство "Спартака" пошло навстречу. За что большое спасибо.