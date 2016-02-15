Казаков: «Быстров греется под солнышком на лавке запасных, а Кержаков играет»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал гол нападающего Александра Кержакова за "Цюрих" в матче против "Люцерна" (2:1).

"Я вот думаю – сколько же он падал? И сколько вставал. Почти в 34 года, уехав после долгого простоя, после нескольких сильных эмоциональных потрясений – будь то вывод из состава сразу после отпуска или отказ от объявленной уже идеи сделать его то ли вице-президентом РФС, то ли спортивным директором, а может быть, и вовсе генеральным менеджером сборной – Кержаков играет в чемпионате Швейцарии и уже забивает, причем победные мячи. Ну, хорошо. Пусть не голы, а гол. Но, зная его столько лет, сложно не поверить, что вслед за мячом в ворота "Люцерна" последуют и другие.



Аршавин спорит с "Кубанью" за свой контракт и свои права. Быстров греется под краснодарским солнышком на лавке запасных "быков". Анюков выручал "Зенит", но лишь пока Смольников восстанавливался от травмы. Денисов вроде в "Динамо", а вроде бы нет. А Кержаков играет. И действительно здорово смотрится – перед тем как перебросить вратаря и отправить мяч в сетку, он пробежал на скорости половину поля в резкой контратаке.

Хиддинк не включил его в заявку на Евро-2008, хотя после победы над Андоррой Гус позвал к себе в автобус именно Кержакова и, дурачась, стал петь с ним на камеру что-то торжествующе победное, обнимая форварда. А Кержаков вернулся в сборную. Потом. Когда, не заиграв в "Севилье", поехал назад в Россию. И транзитом через "Динамо", где тоже были голы, вернулся в "Зенит". И снова заиграл, возможно, в свой лучший футбол.



Сошли или сходят ведь не только его друзья-партнеры по "Зениту". Нет уже тех, с кем он бежал наперегонки в борьбе за право стать лучшим бомбардиром сборной: Павлюченко, Сычева. От той гусохиддинковской сборной в строю вообще остались лишь игроки обороны. И Кержаков. Который никак не наиграется. И слава богу!" - сказал Казаков.