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  • Казаков: «Быстров греется под солнышком на лавке запасных, а Кержаков играет»

Казаков: «Быстров греется под солнышком на лавке запасных, а Кержаков играет»

15 февраля 2016, 13:50
6

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал гол нападающего Александра Кержакова за "Цюрих" в матче против "Люцерна" (2:1).

"Я вот думаю – сколько же он падал? И сколько вставал. Почти в 34 года, уехав после долгого простоя, после нескольких сильных эмоциональных потрясений – будь то вывод из состава сразу после отпуска или отказ от объявленной уже идеи сделать его то ли вице-президентом РФС, то ли спортивным директором, а может быть, и вовсе генеральным менеджером сборной – Кержаков играет в чемпионате Швейцарии и уже забивает, причем победные мячи. Ну, хорошо. Пусть не голы, а гол. Но, зная его столько лет, сложно не поверить, что вслед за мячом в ворота "Люцерна" последуют и другие.

Аршавин спорит с "Кубанью" за свой контракт и свои права. Быстров греется под краснодарским солнышком на лавке запасных "быков". Анюков выручал "Зенит", но лишь пока Смольников восстанавливался от травмы. Денисов вроде в "Динамо", а вроде бы нет. А Кержаков играет. И действительно здорово смотрится – перед тем как перебросить вратаря и отправить мяч в сетку, он пробежал на скорости половину поля в резкой контратаке.

Хиддинк не включил его в заявку на Евро-2008, хотя после победы над Андоррой Гус позвал к себе в автобус именно Кержакова и, дурачась, стал петь с ним на камеру что-то торжествующе победное, обнимая форварда. А Кержаков вернулся в сборную. Потом. Когда, не заиграв в "Севилье", поехал назад в Россию. И транзитом через "Динамо", где тоже были голы, вернулся в "Зенит". И снова заиграл, возможно, в свой лучший футбол.

Сошли или сходят ведь не только его друзья-партнеры по "Зениту". Нет уже тех, с кем он бежал наперегонки в борьбе за право стать лучшим бомбардиром сборной: Павлюченко, Сычева. От той гусохиддинковской сборной в строю вообще остались лишь игроки обороны. И Кержаков. Который никак не наиграется. И слава богу!" - сказал Казаков.

Источник: Footballreview.ru
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Россия Цюрих Зенит Россия Кержаков Александр
Комментарии (6)
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Essence
1455536732
Очень поэтично написано)))
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Asbjorn
1455542226
У него есть стремление и желание играть,и тьфу тьфу без травм, а не желание рубануть бабла ничего не делаю,Александр молодец
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Aztec58
1455545224
Притянутый дифирамб, ага. Да и сам Казаков - трепло конявое, извиняюсь, конечно, за речь, но не за мысли.
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jinhae
1455554496
чушь. возможно лучший футбол после одного гола? он это серьезно?
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denis_klevtsoff
1455555957
Керж красавец! Надеюсь, его возьмут на Евро!
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kotmyshka
1455611966
Помню, что не все у него получалось в игре, но он всегда старался быть в игре.
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