Сержиньо: «Удачи натурализованным бразильцам»

Экс-полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Сержиньо считает, что нет ничего плохого в натурализации бразильцев в России.

"Бразильским игрокам сложно пробиться в национальную сборную, так как там много талантливых футболистов. Если у бразильцев, которые примут российское гражданство, получится сыграть на чемпионате мира 2018 года в составе сборной России, то в этом нет ничего плохого. Дай бог им удачи", - сказал Сержиньо.

Напомним, что Ари и Жоаозиньо из "Краснодара" и Марио Фернандес из ЦСКА признавались, что были бы не прочь поиграть за сборную России.