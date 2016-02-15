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    Овчинников: «В работе с Капелло было всякое – и белое, и черное»

    Наставник вратарей сборной России Сергей Овчинников рассказал, как ему работалось в штабе экс-главного тренера национальной команды Фабио Капелло, а также о том, в каких отношениях он расстался с итальянским специалистом.

    – Что сказали дону Фабио на прощание?

    – Да не надо ничего особенного говорить. Мы профессиональные тренеры, отработали вместе какой-то период времени. Что-то получалось лучше, что-то – хуже. Пожелали друг другу удачи, остались в нормальных отношениях. И каждый пошел дальше своим путем.

    – Как вам работалось, когда вы оказались в штабе фактически единственным...

    – ...россиянином? На самом деле, было очень много интересных таких моментов... Со стороны даже тогдашнего президента РФС Николая Саныча. Ужасно не хочется выносить сор из избы. Поэтому ограничусь одной фразой, и больше об этом не спрашивайте.

    – Слушаю.

    – Мы, русские люди, сами себя не любим.

    – ...

    – Не любим и не уважаем. Поэтому, на мой взгляд, в работе с Капелло было всякое – и белое, и черное. Но такова жизнь, в ней не бывает иначе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2016 00:38
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