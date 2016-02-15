«Зенит» в гостевом матче с «Бенфикой» поддержат 800 человек

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" – "Зенит" посетят приблизительно 800 болельщиков сине-бело-голубых, 600 из которых будут располагаться на секторе для гостей, а остальные будут наблюдать за игрой с центрального сектора. Отмечается, что билеты поклонники петербургской команды приобрели в городе на Неве, так как стадион в Лиссабоне не ведет продажу билетов для гостей.

Напомним, встреча между "Зенитом" и "Бенфикой" состоится в столице Португалии 16-го февраля в 22:45 (мск).