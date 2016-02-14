На просмотр в «Крылья Советов» прибудет хавбек сборной Буркина-Фасо

"Крылья Советов" пригласили на просмот хавбека сборной Буркина-Фасо Алена Траоре. Завтра игрок должен прибыть в Испанию, где самарцы проводят заключительный сбор.

В своей карьере 27-летний полузащитник защищал цвета "Осера", "Бреста", "Лорьяна" и "Монако". В составе национальной сборной Траоре регулярно играет с 2006-го года, завоевав с ней второе место на Кубке африканских наций 2013-го года.

Помимо этого, на просмотр в "Крыльях Советов" приедут форвард из Бельгии Джанни Бруно и защитник Виталий Каленкович.