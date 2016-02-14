Гаджиев: «Нашей атаке еще есть над чем работать»

Наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал, какие цель тренерский штаб пермяков преследовал в товарищеской встрече против "Рубина" (1:1), а также оценил действия своих игроков.

"В игре с "Рубином" для нас главным был не итоговый счет, а просмотр ряда футболистов. Необходимо было понять их уровень. Мы увидели в деле целую группу игроков, которая сейчас находится с нами на сборе – это резервный состав и новички. В целом я доволен результатами встречи. Футболисты на поле немного хулиганили, наверное, боялись ответственности. Неопытные ребята, молодые, я могу их понять. Не совсем получилось раскрыться у игроков в первом тайме, но во второй половине встречи заиграли более раскованно.

Не могу сказать, что абсолютно доволен действиями наших нападающих сейчас, еще есть над чем работать. Главное, что все ребята стараются. Что касается автора нашего сегодняшнего гола Александра Салугина, то с ним я знаком очень давно. Стоит отметить, что игрок повысил свой уровень и мастерство, стал более опытным, он растет как футболист", – сказал Гаджиев.