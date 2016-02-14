Овчинников: «В начале 2000-х чемпионат Португалии был явно сильнее нашего, а сейчас, скорее, наоборот»

Тренер ЦСКА и наставник вратарей сборной России Сергей Овчинников отметил, что чемпионат Португалии во времена его выступлений за "Бенфику" и "Порту" являлся более сильным турниром, нежели российское первенство. Сейчас же по мнению специалиста отечественная лига ничем не уступает португальской.

– Сравните чемпионаты России и Португалии тогда и сейчас.

– В конце 1990-х – начале 2000-х Португалия была явно сильнее. В России не играли легионеры. А там одних звездных бразильцев – Деку, Аморал, Жардел! Проблема состояла в отсутствии конкуренции. В мое время выделялись "Бенфика" и "Порту", так что зрителей интересовало два матча в год. Все – и футболисты, и зрители – ждали еврокубков.

– А в России был в те годы только "Спартак", "Спартак", "Спартак"...

– В 1990-е-то – да, но команды жестче конкурировали за второе-шестое места. А в начале 2000-х появились и новые претенденты на золото. Если же сравнивать сейчас, то турниры как минимум сопоставимы. А может, наш даже интереснее – в смысле своей колоритности, оригинальности, местами непредсказуемости.