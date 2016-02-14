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    Овчинников: «Я против натурализации»

    Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников выступил против натурализации игроков для сборной России.

    Я против натурализации. Если абстрагироваться от того, что я тренер сборной – я против. Но не хочу и не собираюсь разжигать. У каждого свое мнение.

    – Вы не первый, кто выступил против натурализации. Игроки сборной тоже по-разному относятся. К примеру, среди противников привлечения в сборную России легионеров – Дмитрий Тарасов.

    – Я не поддерживаю ни тех, ни других. Просто отвечаю на вопрос, который вы задали мне – Сергею Овчинникову.

    – Будем считать, озвучили свое мнение как гражданина, как личности.

    – Если я против, это не означает, что мое мнение вообще должно учитываться и я пытаюсь на кого-то давить. Просто таково мое восприятие натурализации. Возможно, чего-то не могу понять или неправильно оцениваю, произнося такие вещи. А может, это мнение останется со мной навсегда.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2016 20:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 февраля 2016, 23:28

      А как насчёт лимита натуралов в заявке на матч?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 21:12

      Покрасовался как всегда капитан команды, мля.

      -1
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