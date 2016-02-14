Семшов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» пройдет «Бенфику»

Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов считает, что сине-бело-голубые выйдут победителем из противостояния с "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Как, на ваш взгляд, сложится игра с "Бенфикой"?

– Не люблю делать прогнозы, но даже не сомневаюсь: "Зенит" пройдет "Бенфику". Сужу по настрою, подготовке, усилению состава в нынешнее межсезонье, и, главное, по желанию: команда добьется высоких результатов в Лиге чемпионов.

– Не решили для себя, в каком составе "Зенит" выйдет на "Да Луж"?

– Нет, это сделать очень тяжело. Убежден, Виллаш-Боаш примет решение в последний момент. На место в стартовом составе претендуют все двадцать человек, работавших в Испании. Все будет зависеть от уровня готовности и физического состояния игроков.