Орлов: «У «Бенфики» есть комплекс «чужого поля»

Известный комментатор Геннадий Орлов с оптимизмом ожидает предстоящие игры "Зенита" против "Бенфики" в Лиге чемпионов.

- Что думаете по поводу "Бенфики", довольны ли Вы составом "Зенита", все ли устраивает?

- Новичкам "Зенита", конечно, надо успеть сыграться, войти в команду, в коллектив. Сейчас все говорят о том, что в команде все хорошо. И вправду мы видим картинку на сайте "Зенит-ТВ": ребята все улыбаются, шутят. Кокорин хорошее интервью дал, сказал, что тренировки Виллаш-Боаша потрясающие, потому что я столько в футбол в "Динамо" вообще не играл, как за эти 10 дней. То есть Виллаш-Боаш ведет тренировочную работу через мяч, а Андрей Кобелев работает по советской методике.

- Физические нагрузки?

- Да, нагрузки: кроссы, бегают - так работали когда-то советские тренеры. Но и Слуцкий сейчас уже так не работает, То есть, это уже не современная манера. В общем, я с оптимизмом смотрю на противостояние. Во всяком случае, я убежден, что Виллаш-Боаш настроит на этот матч команду, и будет настоящая игра.

- Как Вы думаете, все-таки в стартовом составе новички выйдут?

- Вряд ли. Вот здесь я бы не рисковал. И я думаю, Виллаш-Боаш тоже не будет. Только по необходимости какой-то это может быть, если Кришито будет не готов, Жирков выйдет.

- Каков прогноз на двухраундовое противостояние "Зенит" - "Бенфика"?

- Мы бьемся за победу, я даже в этом не сомневаюсь.

- За проход?

- Надо биться за победу, даже проиграв там - это ни о чем не говорит - мы играем дома. Потом, если посмотреть "Бенфику" в Лиге Чемпионов, последние выступления, я специально готовлюсь, изучаю, на выезде они плохо играют. Значит - у них комплекс "чужого поля" присутствует.