Месси и Туран примут участие во встрече с «Сельтой»

По словам наставника "Барселоны" Луиса Энрике, нападающий Лионель Месси и полузащитник Арда Туран смогут выйти на поле во встрече 24-го тура Примеры против "Сельты".

"Месси будет готов к завтрашнему поединку. Оба игрока не испытывают проблем со здоровьем. Арда получил ушиб и подвергать его риску в кубковом матче с "Валенсией" не имело никакого смысла. Однако в данный момент они оба в порядке", – сказал Энрике.

Напомним, отсутствие Месси в ответном полуфинальном поединке Кубка Испании с "Валенсией" было связано с процедурой по удалению камней из почек.

Игра между "Барселоной" и "Сельтой" пройдет завтра 14-го февраля. Начало матча в 22.30 (мск).