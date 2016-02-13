Канте рассказал, за счет чего «Лестер» остановит Озила

Полузащитник "Лестера" Нголо Канте в преддверии матча 26-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом" рассказал о том, как его команда будет останавливать Месута Озила. По словам футболиста, немец очень хороший игрок.



"Наша команда будет играть не против одного Озила, а против всего "Арсенала". Так что остановить Озила мы сможем только за счет командной игры. Предстоящий матч будет очень важен для обеих команд. Считаю, что давление испытывают обе команды. Постараемся выиграть", – сказал Канте.