Джеррард: «Если бы я мог, играл бы за «Ливерпуль» на протяжении 100 лет»

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси", легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что если бы он был способен, он бы с большим удовольствием играл за мерсисайдсев на протяжении 100 лет.

"Хотел ли бы я повернуть время вспять? Каждый день, каждый день. Я мечтал о том, чтобы играть за "Ливерпуль" на протяжении 100 лет. Хочется просыпаться каждый день в возрасте 25 лет, все еще капитаном "Ливерпуля", все еще способным отдавать каждую частичку себя на поле за свой родной клуб. Давление, которое приходит с ростом ответственности не являлось той вещью, которой я не наслаждался. Для меня было праздником выходить на поле с капитанской повязкой", - поделился Джеррард.