Зе Роберто завершит карьеру в конце года

Полузащитник "Палмейраса" Зе Роберто заявил, что он завершит карьеру по окончании сезона.

"Я мог завершить карьеру в прошлом году, но решил остаться еще на сезон, так как намерен помочь команде решить задачу на сезон. Это точно будет мой последний год", - сказал Зе Роберто.

В минувшем сезоне 41-летний Зе Роберто провел за "Палмейрас" 49 матчей и забил 7 голов. Ранее играл за "Португезу", "Реал", "Фламенго", "Байер", "Баварию", "Сантос", "Гамбург", "Аль-Гарафу" и "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 84 матча и забил 6 голов.