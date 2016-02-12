Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зе Роберто завершит карьеру в конце года

12 февраля 2016, 00:15
3

Полузащитник "Палмейраса" Зе Роберто заявил, что он завершит карьеру по окончании сезона.

"Я мог завершить карьеру в прошлом году, но решил остаться еще на сезон, так как намерен помочь команде решить задачу на сезон. Это точно будет мой последний год", - сказал Зе Роберто.

В минувшем сезоне 41-летний Зе Роберто провел за "Палмейрас" 49 матчей и забил 7 голов. Ранее играл за "Португезу", "Реал", "Фламенго", "Байер", "Баварию", "Сантос", "Гамбург", "Аль-Гарафу" и "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 84 матча и забил 6 голов.

Источник: Goal.com
Бразилия. Серия А Бразилия Палмейрас Зе Роберто
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1455227229
Я уж думал он давно закончил
Ответить
Igreks
1455261670
Класный игрок. Удачи на пенсии
Ответить
Главные новости
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
2
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
3
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
3
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
6
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
12
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
5
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
9
Все новости
Все новости
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
1
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
Вчера, 10:03
3
Семак прокомментировал возможный уход Энрике из «Зенита»
7 августа
2
Подробности переговоров «Зенита» и «Фламенго» по Энрике
6 августа
10
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио
6 августа
6
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
6 августа
2
«Зенит» получил предложение по Энрике на 30+5 миллионов
5 августа
15
ВидеоУ Неймара возник конфликт со соперниками после матча Кубка Бразилии
5 августа
4
«Зенит» может купить хавбека «Флуминенсе» Геркулеса
5 августа
2
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
4 августа
Кордоба может уйти из «Краснодара»
4 августа
8
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
3 августа
1
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
3 августа
1
Бразильский клуб предложит «Зениту» обмен игроками
1 августа
6
Рубенс из «Динамо» рассказал, за что его едва не убили
30 июля
В «Динамо» вновь высказались о возможном трансфере Неймара
30 июля
Комментарий агента Луиса Энрике об уходе из «Зенита»
30 июля
4
Динамовец Бителло ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»
29 июля
4
В «Динамо» высказались о возможном трансфере Неймара
29 июля
3
В сборной России может появиться еще один бразилец
29 июля
14
Игрока «Зенита» хотят приобрести за 35 миллионов
29 июля
17
Нападающий сборной Аргентины отказался от перехода в «Спартак»
29 июля
5
«Зенит» получил предложение по Луису Энрике
29 июля
10
«Зенит» может обменять Луиса Энрике на игрока сборной Эквадора
28 июля
14
В «Сантосе» приняли решение по Неймару
28 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+