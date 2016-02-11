Гилерме готов выступать за сборную России

Бразильский вратарь "Локомотива" Гилерме заявил, что он хотел бы выступать за сборную России.

"Все мои истории про футбол – здесь, в России. Я в Бразилии очень мало играл. Если я откажу сборной России – это нехорошо. Для меня это будет плохо. Я думаю, что я должен подарить что-то России, потому что Россия сделала много для меня. И особенно "Локомотив". Если меня пригласят в сборную – поеду сразу, без вопросов", – сказал Гилерме.

Напомним, что 30-летний голкипер получил российский паспорт и может быть вызван в сборную России. Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, провел за клуб 167 матчей и пропустил 167 голов.