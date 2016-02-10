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    Яновский: «Широков сделает среднюю линию ЦСКА сильнейшей в Премьер-лиге»

    Бывший игрок ЦСКА Игорь Яновский отметил, что армейский клуб является идеальным местом продолжения карьеры для полузащитника Романа Широкова. Кроме того, по его мнению игрок способен значительно усилить среднюю линию красно-синих.

    – Широков – значительное усиление для ЦСКА. А для самого футболиста столичный клуб является идеальным выбором. Роман мог погнаться за деньгами, перейдя в другой клуб, но выбрал ЦСКА – одного из лидеров российского футбола. Здесь прекрасная атмосфера, тренер сборной России, так что для него одни сплошные плюсы. Думаю, что Широков способен отыграть на высоком уровне еще два-три года, с его-то опытом и мастерством.

    – Чья полузащита сильнее – ЦСКА или "Зенита"?

    – У питерцев хорошая центральная линия, но у армейцев с приходом Широкова она стала сильнейшей в России. В конце прошлого года после выбывания системообразующих игроков команде Слуцкого не хватало исполнителей, это привело к тому, что пошли поражения. Весной же Широков с Еременко могут создать отличную связку.

    – Сможет ли он им найти место?

    – Леонид Викторович уже сказал, что у него есть в голове план, при котором оба Романа будут играть вместе.

    – Стоит ли ждать от Широкова того уровня футбола, что он показывал в сборной и "Краснодаре"?

    – Да. По стилю Роман идеально подходит для ЦСКА, как и клуб для футболиста. Впереди есть быстрый Муса, которому Широков сможет отдавать точные передачи. Но армейцам не помешает еще один классный форвард на замену Думбия. Если Оланаре, который вот-вот станет армейцем, сможет вписаться в командную игру, то ЦСКА станет главным претендентом на чемпионство.

    – Широков не отличался в "Зените" и "Спартаке" покладистым характером. В ЦСКА, где нет скандалов, вряд ли стоит ждать от Романа нечто подобного?

    – Причин для беспокойства нет. В армейском клубе никогда не было громких скандалов, как это бывает в "Спартаке" или "Зените". Тем более в этих командах Роман говорил о проблемах в клубе, и не выпячивал себя, но не все любят, когда говорят правду.

    – Отношения между болельщиками этих трех клубов далеки от идеальных. Не возникнет проблем у Широкова, учитывая его предыдущее место работы?

    – Тяжело сказать. Если Роман усилит команду, будет показывать хорошую игру, то проблем с поклонниками красно-синих не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2016 17:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 февраля 2016, 22:26

      Еще один эксперт вроде Мостового!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2016, 19:20

      все такие тупые или Широков всех так обаял но не понятно чем вроде не девушка что в нем все такое находят ну да играл сначало ни шатко не валко потом вроде в Зените поиграл несколько лет неплохо но сейчас уже года три филонит и просто номер отбывает ведь еще в прошлом году когда переходил в Спартак как все хором утверждали как Спартак прибавит ну и чем все закончилось

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 февраля 2016, 19:15

      Теперь проблемы и у. Коней

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      росс 10 февраля 2016, 18:52

      Если армейцы приобрели быстрого , умелого игрока атаки в лице Оланаре , то Роман, несомненно, большое усиление атакующей линии. Ибо в " Спартаке" при той схеме,когда он выходил на поле, забивать было некому.Это и до Аленичева немного позднее дошло.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 18:25

      Завышенные ожидания, ага.

      -2
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      Рейтинг: +500

      Baggio1986 10 февраля 2016, 18:19

      пару пасов пяткой и всё на этом

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Baggio1986 10 февраля 2016, 18:18

      ни чем он не поможет уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 10 февраля 2016, 17:34

      Все верно!

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 февраля 2016, 17:26

      Удачи Ромке!!!

      2
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