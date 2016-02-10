Яновский: «Широков сделает среднюю линию ЦСКА сильнейшей в Премьер-лиге»

Еще один эксперт вроде Мостового!
Бывший игрок ЦСКА Игорь Яновский отметил, что армейский клуб является идеальным местом продолжения карьеры для полузащитника Романа Широкова. Кроме того, по его мнению игрок способен значительно усилить среднюю линию красно-синих.
– Широков – значительное усиление для ЦСКА. А для самого футболиста столичный клуб является идеальным выбором. Роман мог погнаться за деньгами, перейдя в другой клуб, но выбрал ЦСКА – одного из лидеров российского футбола. Здесь прекрасная атмосфера, тренер сборной России, так что для него одни сплошные плюсы. Думаю, что Широков способен отыграть на высоком уровне еще два-три года, с его-то опытом и мастерством.
– Чья полузащита сильнее – ЦСКА или "Зенита"?
– У питерцев хорошая центральная линия, но у армейцев с приходом Широкова она стала сильнейшей в России. В конце прошлого года после выбывания системообразующих игроков команде Слуцкого не хватало исполнителей, это привело к тому, что пошли поражения. Весной же Широков с Еременко могут создать отличную связку.
– Сможет ли он им найти место?
– Леонид Викторович уже сказал, что у него есть в голове план, при котором оба Романа будут играть вместе.
– Стоит ли ждать от Широкова того уровня футбола, что он показывал в сборной и "Краснодаре"?
– Да. По стилю Роман идеально подходит для ЦСКА, как и клуб для футболиста. Впереди есть быстрый Муса, которому Широков сможет отдавать точные передачи. Но армейцам не помешает еще один классный форвард на замену Думбия. Если Оланаре, который вот-вот станет армейцем, сможет вписаться в командную игру, то ЦСКА станет главным претендентом на чемпионство.
– Широков не отличался в "Зените" и "Спартаке" покладистым характером. В ЦСКА, где нет скандалов, вряд ли стоит ждать от Романа нечто подобного?
– Причин для беспокойства нет. В армейском клубе никогда не было громких скандалов, как это бывает в "Спартаке" или "Зените". Тем более в этих командах Роман говорил о проблемах в клубе, и не выпячивал себя, но не все любят, когда говорят правду.
– Отношения между болельщиками этих трех клубов далеки от идеальных. Не возникнет проблем у Широкова, учитывая его предыдущее место работы?
– Тяжело сказать. Если Роман усилит команду, будет показывать хорошую игру, то проблем с поклонниками красно-синих не будет.