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  • «Зенит» попросил болельщиков соблюдать правила на матче с «Бенфикой»

«Зенит» попросил болельщиков соблюдать правила на матче с «Бенфикой»

9 февраля 2016, 12:21
10

"Зенит" накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" обратился к болельщикам команды с просьбой воздержаться от нарушения правил поведения.

"Футбольный клуб "Зенит" убедительно просит во время выезда воздержаться от участия в любых акциях за пределами стадиона, не использовать пиротехнику, не демонстрировать политические и запрещенные символы и соблюдать все правила поведения.

Невыполнение требований стюардов или сотрудников полиции влечет за собой административный штраф. Все трибуны оборудованы камерами наблюдения", – гласит заявление официальном сайте сине-бело-голубых.

Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 16-го февраля в 22:45 (мск).

Источник: ФК «Зенит»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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hodyrev
1455010842
Поэтому инфа что гайтана можно за 20 лямов хапнуть,ослабить соперника))но надеюсь зенит выйдет в 1/4и без этого!
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sobaka120982
1455011852
Будет дружелюбны,вот о чем
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Aztec58
1455018336
"Не демонстрировать политические...символы..."? - Кстати, государственный флаг и герб - это тоже политические символы, ну и?
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zenitforever2015
1455031984
Вообще то люди из культурной столицы , на секундочку.....
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