«Зенит» попросил болельщиков соблюдать правила на матче с «Бенфикой»

"Зенит" накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" обратился к болельщикам команды с просьбой воздержаться от нарушения правил поведения.

"Футбольный клуб "Зенит" убедительно просит во время выезда воздержаться от участия в любых акциях за пределами стадиона, не использовать пиротехнику, не демонстрировать политические и запрещенные символы и соблюдать все правила поведения.

Невыполнение требований стюардов или сотрудников полиции влечет за собой административный штраф. Все трибуны оборудованы камерами наблюдения", – гласит заявление официальном сайте сине-бело-голубых.

Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 16-го февраля в 22:45 (мск).