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    Рейнгольд: «Я бы не назвал приобретение Мельгарехо солидным»

    Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд считает подписание красно-белыми нападающего Лоренсо Мельгарехо не таким уж громким событием.

    "Я бы не назвал это приобретение солидным, поскольку смотрю реально на вещи. В этом приобретении нет ничего особенного, однако допускаю, что в паре с Ивелином Поповым парагваец раскроется чуть больше, ведь они вместе выступали за "Кубань". А так никакой сенсации не произошло, "Спартак" осуществил то, что задумал, ну, честь и хвала им.

    Мое видение ситуации не изменилось: клуб ничего не сделал, команда неконкурентоспособна. Не куплен хороший центральный защитник, отдали Широкова, а в среднюю зону никого не взяли. "Спартаку" будет трудно. Если Глушаков, не дай бог, получит травму, в полузащите некому будет играть. Я думал, что клуб удосужится приобрести хорошего опорника, но, увы, этого не случилось. Много чего "Спартак" не сделал. Допускаю, что основательную трансферную кампанию клуб проведет уже после сезона", — сказал он.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.02.2016 10:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      zam359 9 февраля 2016, 15:47

      "..... никакой сенсации не произошло, "Спартак" осуществил то, что задумал, ну, честь и хвала им....." - сейчас все зависит от тренера

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      буба спб 9 февраля 2016, 14:59

      для спартака отдать никакущего армянина и взять неплохого напа, который проявил себя в РПЛ - это уже хорошо - адаптироваться не нужно, так что радовались бы а не ныли

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:55

      Ага, сидит на завалинке, лучше всех разбирается, зрит в корень, и чё не в Совете Федерации, а?

      3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 12:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Полный провал,селекция у клуба на пике деградации,покупают игроков а потом не знают что с ним делать,это от мовсисянов до широковых и глушаковых,7 место это максимум для нынешнего спартака

      -6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > hodyrev 9 февраля 2016, 13:50

      Заткнулся бы ты вместе с автором.Надоели скулить.

      4
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