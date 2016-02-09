Хаманн раскритиковал Гвардиолу

Бывший игрок "Баварии" Дитмар Хаманн не стал скрывать, что в последнее время он разочарован работой наставника мюнхенцев Хосепа Гвардьолы.

"Мне кажется, что вся ситуация вышла из тех условий, которые мы обычно видим в клубе. Я был удивлен всем этим, даже потерял немного уважение к тренеру, потому что он не работает начистоту. Спустя два года работы руководство "Баварии" дало этому специалисту власти больше, чем кому бы то ни было в прошлом, не осознавая этого. Критиковать Гвардиолу стало чем-то кощунственным, его рассматривают как святого. Я не буду говорить, что "Бавария" поставила не на ту лошадь, но от выступления в Лиге чемпионов многое зависит. Если он вылетит оттуда, то его работу в "Баварии" можно признать хорошей, но не выдающейся", - сказал он.