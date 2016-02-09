Ари подписал новый контракт с «Краснодаром»

"Краснодар" продлил контракт с бразильским форвардом Ари. Новое соглашение нападающего с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.

"Краснодар" рад продолжению сотрудничества с Ари и рассчитывает, что форвард своими меткими ударами и результативными передачами продолжит радовать болельщиков клуба и поможет команде в достижении новых турнирных вершин", – говорится в сообщении на официальном сайте.

30-летний форвард провел 85 официальных матчей за "Краснодар", в которых забил 27 мячей и отдал 14 результативных передач.