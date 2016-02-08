Кутепов: «Были матчи, когда судьи нас откровенно придушивали»

Защитник "Спартака-2" Илья Кутепов рассказал о выступлениях в ФНЛ.

"Могу открыто сказать: у нас были матчи, когда судьи нас откровенно придушивали. Но и в такой ситуации удавалось брать очки. В свой первый сезон в ФНЛ "Спартак-2", считаю, неплохо прыгнул в верхнюю часть таблицы.



Что больше всего запомнилось в ФНЛ? Размах – от Калининграда до Владивостока. Такие разъезды со сменой часовых поясов даются тяжело. Когда приезжаешь во Владивосток после восьми с половиной часов лета – это незабываемое ощущение, на всю жизнь останется. Или когда ты готовишься к матчу в Москве при температуре плюс 15, прилетаешь в Новосибирск, а там плюс 3, тоже чувствуешь сильный", - сказал Кутепов.