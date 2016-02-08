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  • Кобелев: «Перед «Динамо» стоит задача завоевать Кубок России»

Кобелев: «Перед «Динамо» стоит задача завоевать Кубок России»

8 февраля 2016, 01:16
10

Наставник "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что клуб намерен побороться за победу в Кубке России. Напомним, за выход в полуфинал турнира бело-голубые поспорят с "Амкаром".

– В Кубке каждый матч как последний. Здесь нужно поступательное движение. У нас есть задача подняться как можно выше в чемпионате и выиграть Кубок России.

– Наблюдается ли прогресс команды по ходу сборов?

– О прогрессе пока рано говорить, но ребята очень стараются. Мы уменьшаем нагрузки, игры даются уже полегче. На третьем сборе у нас вообще будет четыре игры с графиком через два дня на третий. Все получат много игрового времени, чтобы через тренировки к первой официальной встрече быть в порядке.

– Как себя проявляет многочисленная динамовская молодежь?

– Здесь как раз можно говорить о прогрессе. Ребята очень стараются, выкладываются, все хотят играть. Если продолжат в том же темпе, многие получат шанс в чемпионате.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо Амкар-Пермь Кобелев Андрей
Комментарии (10)
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Тяп-Ляп.
1454887983
кобель мечтатель.
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Black Giz
1454912725
Дерзайте ребята. Задачи всегда ставят высокие, а результат всегда огорчает.
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Ortaped 79
1454913603
а с другой стороны если динамо с таким" молодым" составом возьмёт кубок, будет много вопросов к более" продвинутым" клубам РФПЛ
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KROFF
1454915825
Кубок? :) ну ну!
Ответить
Рулон Обоев
1454916388
Кубок обладателей кубков
Ответить
fakel-vrn
1454916402
взять кубок и в фнл
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fakel-vrn
1454916507
в фнл дораспродать..что что осталось))
Ответить
shur
1454921751
" О прогрессе пока рано говорить, но ребята очень стараются"...ну какой кубок,зима-холода,Кобель молотит от балды,игры то нет,они стараются,цирк!
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APchelov
1454935707
Ну так любой команде кубок не помешает) Забавно всякий раз слышать от проваливших сезон команд, что их задача - это кубок
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fakel-vrn
1454940080
беспокоит одно...чтото про кокорина ндавно не было никаких новостей)))
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