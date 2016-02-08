Кобелев: «Перед «Динамо» стоит задача завоевать Кубок России»

Наставник "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что клуб намерен побороться за победу в Кубке России. Напомним, за выход в полуфинал турнира бело-голубые поспорят с "Амкаром".

– В Кубке каждый матч как последний. Здесь нужно поступательное движение. У нас есть задача подняться как можно выше в чемпионате и выиграть Кубок России.

– Наблюдается ли прогресс команды по ходу сборов?

– О прогрессе пока рано говорить, но ребята очень стараются. Мы уменьшаем нагрузки, игры даются уже полегче. На третьем сборе у нас вообще будет четыре игры с графиком через два дня на третий. Все получат много игрового времени, чтобы через тренировки к первой официальной встрече быть в порядке.

– Как себя проявляет многочисленная динамовская молодежь?

– Здесь как раз можно говорить о прогрессе. Ребята очень стараются, выкладываются, все хотят играть. Если продолжат в том же темпе, многие получат шанс в чемпионате.