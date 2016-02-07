Гарсия: «Невозможно сдержать смех рядом с Дзюбой»

Хавбек "Зенита" Хави Гарсия рассказал, что главным заводилой и балагуром в команде является нападающий Артем Дзюба, чувство юмора которого испанец считает фантастическим. Также игрок отметил, что двухсторонние игры между легионерами и российскими игроками петербургского клуба постепенно становятся традицией.

– На последней тренировке в Португалии иностранцы снова играли против россиян. Это новая традиция?

– Да, это действительно ей становится, мы все об этом шутим. Но ничего серьезного, никакого такого уж соперничества нет. Хотя победить, конечно, хотят все. Мы вчерашнюю победу даже немного на ужине отпраздновали – включили музыку, все аплодировали, играл гимн чемпионов.

– Справедливо сказать, что атмосфера в команде сейчас такая, что эти матчи – единственное, что легионеров и россиян и разделяет?

– Я в этом смысле никаких проблем, честно говоря, и не замечал, но те, кто здесь играл раньше, говорили, что два–три года назад все было немного по-другому. У меня никаких проблем с общением нет. Мы же одна команда, у нас одни цели, поэтому обстановка прекрасная.

– И кто всех объединяет? Данни, Дзюба?

– О, Дзюба – это вообще феномен, он просто фантастический, не смеяться с ним невозможно. И он, это правда, небольшой мостик между всеми нами.