«Марсель» - «ПСЖ». Смотреть онлайн

"ПСЖ" еще ни разу не проигрывал в этом чемпионате и лишь трижды к 24 туру потерял очки. В матче грядущего тура французской Лиги 1 сумасшедшую серию парижан попробует остановить не менее прославленный и титулованный "Марсель".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало матча "Марсель" - "ПСЖ" в 23:00, не пропустите!