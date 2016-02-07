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«Марсель» - «ПСЖ». Смотреть онлайн

7 февраля 2016, 23:29

"ПСЖ" еще ни разу не проигрывал в этом чемпионате и лишь трижды к 24 туру потерял очки. В матче грядущего тура французской Лиги 1 сумасшедшую серию парижан попробует остановить не менее прославленный и титулованный "Марсель".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало матча "Марсель" - "ПСЖ" в 23:00, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Франция Марсель ПСЖ
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