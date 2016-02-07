Тимощук: «Все отмечают, что ван Гаал не очень приятный человек»

Полузащитник "Кайрата" Анатолий Тимощук, в свое время игравший за "Баварию" под руководством Луи ван Гаала, поделился своим мнением о наставнике "Манчестер Юнайтед".

"От каждого из специалистов стараешься взять лучшее или то, что считаешь правильным для себя. Никогда не буду делать так, как ван Гаал. Потому что у него взаимоотношения с игроками на низком уровне. К тому же его выходки. Лука Тони говорил, что он мог с зубами что-то сделать, достать челюсть. Были и другие моменты.

Это его видение: насколько быть в жизни команды, насколько быть импульсивным, насколько быть вдохновленным своей работой. Поэтому он всегда говорил о том, что "мне не важно, кто и что обо мне думает – у меня есть работа, передо мной стоит цель, и я к ней иду". Все отмечают, что он не очень приятный человек", - поделился Тимощук