В «Крылья Советов» на просмотр прибыл бельгийский форвард

Бельгийский нападающий Джанни Бруно прибыл в расположение "Крыльев Советов", проводящих тренировочный сбор в ОАЭ. 24-летний форвард, являющийся воспитанником льежского "Стандарда", играл в "Лилле", "Бастии", а также выступал за сборные Бельгии разных возрастов.

Сейчас Бруно выступает за французский клуб "Эвиан". В текущем сезоне он провел за свой клуб 21 матч, забив 4 гола. В стане "Крыльев" Бруно пробудет до конца сборов, после чего будет принято решение о его подписании.