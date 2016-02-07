Глушаков: «Присутствие Федуна на сборах вдохновляет»

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, ставший автором двух голевых передач в товарищеском матче против корейского "Сувона" (2:0), отметил, что его партнеров вдохновляет присутствие на сборах владельца клуба Леонида Федуна.

– Когда команда побеждает, всегда довольны. Сыграли не так много, всего 25 минут, потому что впереди матч с "Краснодаром". Так было запланировано. Чувствую, уже неплохо готовы, с каждой встречей набираем форму.

– Два гола "Спартак" забил как под копирку. Результат вашего взаимодействия с Квинси Промесом?

– Стечение обстоятельств! Так бывает, Попов мог как вправо отдать, так и влево. Вышло, что отдавал мне, а я уже на пустые Промесу. Мне нужно и сзади отрабатывать, и вперeд подключаться. В этот раз удалось неплохо.

– На матч с "Краснодаром" прилетит Леонид Федун, нужно будет постараться хорошо сыграть?

– Так он на каждой нашей игре присутствует в чемпионате, нам не привыкать! Нас наоборот это вдохновляет.