Дмитрий Черышев: «Бойкот Коноплянке? Это бред и безумие»

Тренер "Севильи" Дмитрий Черышев опроверг информацию, согласно которой полузащитнику красно-белых Евгению Коноплянке партнеры по команде объявили бойкот.

"Сколько в этом правды? Ноль правды! Ноль целых ноль десятых. Знаете, есть такое слово – бред. Вот бойкот Женьке – самый настоящий бред. Трудно даже предположить, как, по каким причинам, в чьей голове рождается такое безумие. Кому это нужно? Для чего? У Женьки нет никаких проблем в команде. У нас очень хороший коллектив, очень дружный. Кто бы как ни играл, каким бы ни был результат – все друг друга поддерживают, помогают. Ни группировок, ни любимчиков, ни изгоев у нас нет, поэтому у Женьки прекрасные отношения со всеми без исключения", – рассказал Черышев.