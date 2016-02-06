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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» и вышел на второе место и другие результаты

    В матче 25-го тура АПЛ "Эвертон" нанес разгромное поражение "Сток Сити" 3:0. Отметим, что все голы были забиты "ирисками" еще в первом тайме.

    В других встречах вечера "Астон Вилла" была сильнее "Норвича", "Ливерпуль" поделил очки с "Сандерлендом", "Ньюкасл" с минимальным счетом победил "Вест Бромвич", "Тоттенхэм" одержал победу над "Уотфордом", "Суонси" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Астон Вилла – Норвич – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лескотт, 45; 1:0 – Агбонлахор, 51.

    Ливерпуль – Сандерленд – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фирмино, 60; 2:0 – Лаллана, 70; 2:1 – Джонсон, 82; 2:2 – Дефо, 89.

    Ньюкасл – Вест Бромвич – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Митрович, 32.

    Тоттенхэм – Уотфорд – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Триппьер, 64.

    Сток Сити – Эвертон – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 11 (с пенальти); 0:2 – Коулмен, 28; 0:3 – Леннон, 42.

    Суонси – Кристал Пэлас – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдссон, 13; 1:1 – Данн, 57.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      godnort 6 февраля 2016, 21:20

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