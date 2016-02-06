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  • Левандовски озвучил требования по новому контракту с «Баварией»

Левандовски озвучил требования по новому контракту с «Баварией»

6 февраля 2016, 08:47
8

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски запросил у клуба новый контракт с улучшенной финансовой частью.

Как сообщает источник, 27-летний поляк не прочь подписать новое соглашение с мюнхенцами, но он пойдет на это лишь в том случае, если "Бавария" согласится платить ему 18 миллионов евро в год.

Отметим, что текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2019 года и его нынешний оклад составляет 9 миллионов за сезон.

В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 19 голов.

Источник: AS
Германия. Бундеслига Германия Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (8)
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Лыков
1454737940
Заплатят или перестанет забивать
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джон базелон
1454742884
Футболисты уже вообще потеряли чувство меры,зарабатывают миллионы и ещё не довольны,пора уже вмешаться в это!Простые люди живут на 20-25 тысяч рублей(в среднем).Куда катиться мир,раньше такие Великие игроки как Марадонна и Пеле получали в три разв меньше чем какой-то Левандовски,все с ума посходили уже!
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Майор Дзагоев
1454745501
Нормальные запросы - соответствуют уровню
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fakel-vrn
1454753641
пора и халку увеличивать свою зарплату в 2 раза))
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xColaz
1454755913
Ну а толку, на год хватит, потом опять требовать будет. Там одних амбиций на 30 лямов. Пусть платят сразу 50 лям в год и премию
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