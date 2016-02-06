Левандовски озвучил требования по новому контракту с «Баварией»

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски запросил у клуба новый контракт с улучшенной финансовой частью.

Как сообщает источник, 27-летний поляк не прочь подписать новое соглашение с мюнхенцами, но он пойдет на это лишь в том случае, если "Бавария" согласится платить ему 18 миллионов евро в год.

Отметим, что текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2019 года и его нынешний оклад составляет 9 миллионов за сезон.

В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 19 голов.