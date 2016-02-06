«Ливерпуль» – «Сандерленд». Онлайн-трансляция

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" примет "Сандерленд". Фаворитами противостояния выглядят хозяева поля, которые постараются прервать серию из трех матчей без побед.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" – "Сандерленд". Начало в 18:00, не пропустите!