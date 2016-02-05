Бруно: «Черышев хотел перейти в «Вильярреал»

Полузащитник "Вильярреала" Бруно заявил, что Денис Черышев предпочел бы вернуться в этот клуб. Напомним, россиянин был отдан в аренду в "Валенсию".

"Меня не удивило, что Черышев отправился в "Валенсию". Президент говорил, что он пытался вернуть его в "Вильрреал", и я думаю, что сам Черышев хотел завершить сезон здесь.Теперь он защищает другие цвета. Я не знаю, отпустил ли его "Реал" из-за случая в Кубке или по другой причине, но реальность такова, что Черышев не с нами", – сказал Бруно.