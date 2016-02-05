Крицюк: «Приезжал в Португалию, чтобы доказать: в России меня недооценивают зря»

Голкипер "Браги" Станислав Крицюк, выступающий на правах аренды в "Краснодаре", рассказал, зачем уехал играть в чемпионат Португалии.

"Всегда хотел играть в Европе и до сих пор хочу. Я приезжал в Португалию не для галочки, а чтобы доказать: недооценивают меня зря. Вариант с "Брагой" показался мне привлекательным. А в России молодым игрокам пробиться тяжело, тем более вратарям, которым требуется опыт. Кроме того, селекционные службы в России в среднем работают не очень хорошо и редко дают шансы молодежи. В Португалии это налажено вплоть до продажи игроков за большие суммы.

Я кое-что доказал в Португалии, но это не Англия и не Германия, к Португалии у многих скептическое отношение. В России я еще не доказал еще ничего", – заявил Крицюк.