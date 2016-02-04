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    Рамирес: «Виллиан рассказывал об «Анжи»

    Полузащитник "Цзянсу Сэйнти" Рамирес рассказал о встрече с "Анжи" (2:0).

    Виллиан мне много рассказывал о клубе. И сегодня мне довелось сыграть с "Анжи". Хороший матч, хороший соперник. "Анжи" – сильный противник, но мы знали, что нужно делать, чтобы победить его. Однако не стоит забывать: это всего лишь тренировочный матч.

    – Вы забили сегодня свой первый гол за новую команду.

    – Да, очень неплохое начало получилось. (Смеется) Я сегодня играл минут 60-65, но успел отличиться. Увидел, что мяч после подачи летит ко мне и пробил в одно касание. Счастлив, что все получилось.

    Источник: ФК «Анжи»

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    04.02.2016 17:19
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 18:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодец" Полезное дело сделал.

      -5
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      Рейтинг: +7

      сканер > Aztec58 5 февраля 2016, 22:55

      на горшок и спать!

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