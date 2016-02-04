Заммер: «Против «Баварии» есть заговор»

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Маттиас Заммер подозревает, что против его клуба есть заговор, который направлен на дестабилизацию команды.

В частности, функционер прокомментировал слухи в СМИ о якобы пьющем Артуро Видале на тренировочном сборе и о напряженных отношениях Хосепа Гвардиолы с подопечными.

"Именно на тренера и сваливают ответственность за все. Возможно, стараются делать Бундеслигу интереснее, используя "Баварию". Или же пытаются создать такую ситуацию, чтобы "Боруссия" Д приблизилась к "Баварии". На это я могу лишь сказать, что они добьются обратного. Мы как команда станем лишь сплоченнее", — сказал он.