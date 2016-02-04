Михайлович: «Мы одержали заслуженную победу и очень довольны»

Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович расхвалил своих подопечных после матча 23-го тура чемпионата Италии, в котором миланский клуб обыграл "Палермо" (2:0).

"Мы доминировали в первом тайме, после перерыва контролировали ситуацию на поле. Мы одержали заслуженную победу и очень довольны. Я хотел исправить некоторые моменты по сравнению с дерби и увидел реакцию футболистов на то, что говорил им.

Сейчас "Милан" уже не тот, что был в первой половине сезона. На старте нам было тяжело, но сейчас команда прогрессирует и прежде всего нам надо сделать шаг в психологическом плане", – заявил наставник после матча.