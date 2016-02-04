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    Слуцкий: «Игра с «Волеренгой» сложилась удачно для нас и в плане качества, и в плане результата»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против норвежской "Волеренги" (4:1), а также слухи об интересе армейцев к форварду "Грассхоппера" Мунасу Даббуру.

    "Игра сложилась удачно для нас и в плане качества, и в плане результата. Эпизод с пропущенным мячом – единственный момент у наших ворот. Все остальное время соперник практически не создавал угроз.

    Почему не играл Акинфеев? Встречу с загребским "Динамо" он пропустил планово. Мы рассчитывали, Игорь сыграет первый и третий матчи на этом сборе. А сейчас у него немного побаливал голеностоп, как и у Тошича. Это мелкие проблемы, они ничего глобально не меняют

    Доволен ли я прогрессом Головина? Что забил – молодец! Но ему есть над чем работать и куда расти. Предпочитаю сдержанные оценки. Хотя соглашусь, что Головин действительно чувствует себя все увереннее и увереннее.

    Еременко сыграл 30 минут, так было запланировано. К счастью, болезненных ощущений после игры у него не возникло. Роман и на тренировках работает в гораздо большем обьеме. Надеюсь, на заключительном сборе он сможет проводить большее количество времени.

    Даббур? Каждый день кто-нибудь сообщает, что мы кем-нибудь интересуемся. Только мне одному, наверное, об этом неизвестно", - сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2016 00:24
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