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    Глушаков: «Приобретение Месси и Роналду будет для «Спартака» реальным усилением»

    Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о кадровой ситуации в московской команде.

    – У "Спартака" есть потери в составе за зиму, приобретений, кроме Песьякова, нет. Проблема?

    – Вообще не напрягает эта ситуация. Аленичев сказал – кто останется, с теми и будем играть. Голову не забиваем себе. Решать в любом случае руководству. Хотелось бы, конечно, приобрести сразу и Месси, и Роналду, тогда это будет реальное усиление. Если серьезно, мы и таким составом готовы решать поставленные задачи. Мы фактически этой обоймой и заканчивали первую часть – ушел только Таски. Но и Кутепов уже наигрывался, Гранат набирает форму, так что не вижу причин для беспокойства. Можно много примеров привести, когда 12-13 человек обоймы, это лучше, чем 25. ЦСКА с костяком в 13 человек дважды стал чемпионом.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.02.2016 14:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +324

      hellkid 5 февраля 2016, 15:26

      в комментариях внуки Петросяна и хейтеры Спартака :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 февраля 2016, 19:27

      Считай, что ты Месси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      zam359 3 февраля 2016, 17:02

      "....Можно много примеров привести, когда 12-13 человек обоймы, это лучше, чем 25...." - все правильно, если играть только в чемпионате "мудко" и смотреть ЛЧ и ЛЕ по ТВ.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 3 февраля 2016, 16:24

      Ты с какого дерево упал Глушаков Глушак свой сними

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 февраля 2016, 15:40

      Кто останется,с теми и будем играть(с) чемпионский подход

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni 3 февраля 2016, 15:17

      Ха-Ха свиньи!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 3 февраля 2016, 15:13

      Долбоящер...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 февраля 2016, 15:08

      Если Месси да Роналду, то ты на лавке

      8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > С-Пб on-line 3 февраля 2016, 20:11

      Нет согласно лимита "Мудко" все равно будет играть и получать зарплату.

      0
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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 3 февраля 2016, 14:50

      Выдайте Дениске галоперидола.

      1
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