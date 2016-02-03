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    Слуцкий: «У нас были варианты на случай ухода Мусы»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что у команды был запасной вариант на тот случай, если бы Ахмед Муса покинул армейцев.

    – Естественно, я не участвовал в переговорном процессе, но насколько я знаю, заинтересованность была. Я думаю, если его карьера будет так же успешно продолжаться, как она идет сейчас, то он все равно рано или поздно уйдет в чемпионат более высокого уровня.

    – У вас не было опасений, что в случае с возможным уходом Мусы ЦСКА оставался бы лишь с Карлосом Страндбергом?

    – Муса не ушел. Но если бы так случилось, то понятно, что мы бы что-то активно делали. У нас были варианты на случай ухода Мусы. Конечно, понятно, что они неравноценные. Невозможно продать футболиста условно за 20 миллионов, а купить за 5 такого же. Так не бывает. То есть ты и купишь примерно в четыре раза хуже, но вопрос в том, как он будет прогрессировать. Понятно, что мы не купим такого же, но какие-то запасные варианты были. Поиск нападающего ведется, но мы ограничены в возможностях. Понятно, что варианты, которые у нас есть, не такие рейтинговые и статусные. Поэтому если наши болельщики думают, что мы приобретем нападающего, который порвет всех, как в свое время был приобретен Вагнер Лав и Думбия, то такого не будет

    Источник: Р-Спорт

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    03.02.2016 14:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 3 февраля 2016, 17:27

      Если не такие как "Вагнер Лав или Думбия", то зачем они нужно тогда?!! Чтобы в арендах зависали и скамейки протирали?!

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    • ...
      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 3 февраля 2016, 14:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Покрасить Дзагоева в черный цвет, например.

      -4
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