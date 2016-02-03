Пеллегрини: «За каждый момент «Сандерленд» боролся всей командой»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини отметил сложности, с которыми столкнулась его команда в матче 24-го тура Премьер-лиги против "Сандерленда".

"Матч был непростым, как мы и ожидали, но мы заработали три очка. Все команды, находящиеся на грани вылета, сражаются в каждой игре, как в финале. За каждый момент "Сандерленд" боролся всей командой.

Мы хорошо защищались сегодня: несколько игроков подключились к обороне, хотя это не наш привычный стиль игры – мы предпочитаем атаковать и забивать.

Мы провели уже третий матч на этой неделе, и несколько игроков травмированы, поэтому хорошо, что мы уделили достаточно сил обороне и не теряли бдительности. Харт несколько раз спасал команду сегодня. Он отличный вратарь и в важных матчах доказывает снова и снова, почему является лучшим.

В субботу встретимся с лидером "Лестером". Мы продолжаем борьбу за чемпионство и готовимся к этому матчу.

Я всегда опирался на поддержку наших болельщиков. И сегодня был рад слышать их голоса", – сказал Пеллегрини.

Напомним, что "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Сандерленд" со счетом 1:0.