Ташуев: «В прессе Аршавину достается, но он настоящий спортсмен и личность»

Для меня Аршавин, это прежде всего мартовский матч Кубка УЕФА 2008 г. Марсель - Зенит. Питер безнадёжно летел 0:3, домашний матч обещал стать пустой формальностью. Но в самой концовке Андрюша в одиночку попёр на ворота, просочился сквозь амбалов и забил!!! А дома Паша закатил парочку и Зенит пошёл дальше и дальше и взял Кубок и Суперкубок УЕФА.
Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев прокомментировал расставание клуба с полузащитником Андреем Аршавиным.
– У меня с ним сложились хорошие отношения, но дело даже не в этом. В прессе сейчас ему достается, его обмусоливают. Но не забывайте, что Андрей принес много пользы российскому футболу, поднимал его авторитет, был нашим флагманом. Это настоящий спортсмен и личность. Такова футбольная жизнь. Каждому футболисту когда-то приходится думать, куда идти дальше, чем заниматься. Это неизбежно. То, что он мастер своего дела, я не сомневаюсь. Да, расстались… Но такое бывает в каждой футбольной семье.
– А если смотреть на статистику по ходу сезона – на игры, передачи, голы?
– Мы же не знаем, как повел бы организм Андрея после сборов, и как бы он играл во второй части сезона. Аршавин большой мастер, но организм не обманешь.
– Когда вернется в строй Павлюченко?
– Через две-три недели.
– Допускаете, что до возобновления чемпионата "Кубань" может расстаться и с ним?
– Нет, конечно. Сейчас залечит травму и возобновит тренировки, – сказал Ташуев.