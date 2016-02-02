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    Ташуев: «В прессе Аршавину достается, но он настоящий спортсмен и личность»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев прокомментировал расставание клуба с полузащитником Андреем Аршавиным.

    – У меня с ним сложились хорошие отношения, но дело даже не в этом. В прессе сейчас ему достается, его обмусоливают. Но не забывайте, что Андрей принес много пользы российскому футболу, поднимал его авторитет, был нашим флагманом. Это настоящий спортсмен и личность. Такова футбольная жизнь. Каждому футболисту когда-то приходится думать, куда идти дальше, чем заниматься. Это неизбежно. То, что он мастер своего дела, я не сомневаюсь. Да, расстались… Но такое бывает в каждой футбольной семье.

    – А если смотреть на статистику по ходу сезона – на игры, передачи, голы?

    – Мы же не знаем, как повел бы организм Андрея после сборов, и как бы он играл во второй части сезона. Аршавин большой мастер, но организм не обманешь.

    – Когда вернется в строй Павлюченко?

    – Через две-три недели.

    – Допускаете, что до возобновления чемпионата "Кубань" может расстаться и с ним?

    – Нет, конечно. Сейчас залечит травму и возобновит тренировки, – сказал Ташуев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2016 22:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 22:45

      Для меня Аршавин, это прежде всего мартовский матч Кубка УЕФА 2008 г. Марсель - Зенит. Питер безнадёжно летел 0:3, домашний матч обещал стать пустой формальностью. Но в самой концовке Андрюша в одиночку попёр на ворота, просочился сквозь амбалов и забил!!! А дома Паша закатил парочку и Зенит пошёл дальше и дальше и взял Кубок и Суперкубок УЕФА.

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