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    Англичане определились с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2016

    Стали известны команды, с которыми сборная Англии проведет товарищеские встречи в преддверии чемпионата Европы 2016 года.

    Сообщается, что в конце мая англичане сыграют против сборной Австралии, а еще через несколько дней – с командой Португалии. Обе игры пройдут в Англии.

    Кроме того, сборной Англии предстоят товарищеские матчи против команд Германии и Голландии 26 и 29 марта соответственно.

    Напомним, именно подопечные Роя Ходжсона станут первым соперником сборной России на групповой стадии чемпионата Европы.

    Источник: Daily Mail

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    02.02.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 20:27

      Разноплановые соперники. Удачный подбор.

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