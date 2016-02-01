Гвардиола хочет купить в «Манчестер Сити» Алькантару и продать Туре

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола, который по окончании нынешнего сезона возглавит "Манчестер Сити", уже обсуждает с руководством "горожан" возможные трансферы.

Сообщается, что наставник хочет видеть в составе "Манчестер Сити" двух игроков из Бундеслиги: полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантару и нападающего "Шальке" Лероя Сане.

По информации источника, Гваридола намерен расстаться с Яя Туре, Самиром Насри, Вильфридом Бони, Александром Коларовым, Гаэлем Клиши и Хесусом Навасом.