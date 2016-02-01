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    Йовановича не устроил контракт, предложенный «Зенитом»

    Руководство "Црвены Звезды" ответило согласием на запрос "Зенита" о трансфере защитника Вукашина Йовановича. Клубы уже договорились о стоимости футболиста, однако сам игрок условиями, предложенными петербургской командой, оказался недоволен, сообщает "Спортски журнал".

    В частности, Йовановича не устраивает уровень заработной платы, а также то, что он поначалу будет выступать за дубль "Зенита".

    В нынешнем сезоне сербской Суперлиги 19-летний футболист провел 19 матчей и отметился двумя голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2016 13:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 февраля 2016, 18:53

      Зенит много обещает...
      Какие песни напели Ивану Соловьеву? Пропал игрок , а ведь в Динамо голы забивал и результативные пасы раздавал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -36

      FatalMix 1 февраля 2016, 18:50

      да да, помним перспективных родича и луку джорджевича))

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 февраля 2016, 15:08

      А что он хотел, сразу в основу с зп в 5млн евро,а гарая в дубль

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 февраля 2016, 13:51

      Йованушка - не дурачок )

      3
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