Серия А. «Наполи» разгромил «Эмполи» и возглавил турнирную таблицу и другие результаты

В матче 22-го тура "Наполи" взял верх над "Эмполи" – 5:1. Благодаря этой победе неаполитанцы возглавили турнирную таблицу Серии А.

В другой встрече вечера "Болонья" в упорной борьбе одержала победу над "Сампдорией" – 3:2. Еще в трех матчах были зафиксированы нулевые ничьи.

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

Наполи – Эмполи – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Паредес, 28; 1:1 – Игуаин, 33; 2:1 – Инсинье, 37; 3:1 – Кампорезе, 52 (в свои ворота); 4:1 – Кальехон, 84; 5:1 – Кальехон, 88.

Болонья – Сампдория – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Мунье, 12; 2:0 – Донса, 24; 2:1 – Муриэль, 54; 2:2 – Корреа, 81; 3:2 – Дестро, 87 (с пенальти).

Дженоа – Фиорентина – 0:0

Торино – Верона – 0:0

Удинезе – Лацио – 0:0

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