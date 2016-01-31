Аргентинский полузащитник «Атлетико« Аугусто Фернандес получил травму колена в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Барселоны« (1:2).

Фернандес травмировался в результате фола со стороны защитника каталонцев Хавьера Маскерано на 76-й минуте. Футболист покинул поле на медицинском транспорте.

По предварительным прогнозам у хавбека повреждение связок левого колена. Сроки восстановления игрока станут известны позднее.

Напомним, что 29-летний Фернандес перешел в «Атлетико» в январе и успел провел за клуб всего 2 матча.