Радченко: «Лишняя мотивация для Симеоне не нужна. Это у него заложено в характере»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о характере главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

– Можно ли говорить, что в этом сезоне у Симеоне есть дополнительная мотивация? Аргентинец, возможно, уйдет в "Челси" этим летом.

– Симеоне такой игрок! Ой, игрок (смеется). Уже тренер. Повезло, наверное, что в своей футбольной карьере я играл против Симеоне, когда он за "Атлетико" еще выступал. Лично видел его на поле. Для него мотивация присутствует в любом матче. Он тренер-победитель, и игроком он был победителем. Для него в каждом матче важно выигрывать. Лишняя мотивация для него не нужна. Это у него заложено в характере.