«Барселона» отказалась от покупки Погба и Дибалы грядущим летом

Футболисты "Ювентуса" Поль Погба и Пауло Дибала не перейдут в "Барселону" грядущим летом. Сине-гранатовые отказались от их приобретения. Причиной этому стал разговор между генеральным директором "старой синьоры" Беппе Мароттой со своим коллегой из каталонского клуба Арьедо Брайдой, в ходе которого было сообщено, что "Ювентус" не рассматривает вариант с продажей игроков.

Кроме того, сообщается, что в планы "Барселоны" в первую очередь входит усиление позиций центрального и левого защитников в летнее трансферное окно.